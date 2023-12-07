Ферстаппен высказался о суперлицензии дороже €1 млн

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о стоимости суперлицензии, которая формируется в том числе с учётом очков, набранных по ходу сезона (€ 2,1 тыс. за одно набранное очко). Ферстаппен сравнил стоимость суперлицензии в сравнении с Логаном Сарджентом и предположил, что подход к подсчётам необходимо изменить.

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«К счастью, за суперлицензию платит команда. Думаю, должно быть какое-то нормальное соотношение. Знаете, подобные вещи прописаны, и я не ожидал, что в конце сезона наберу так много очков», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Ферстаппен стал первым пилотом, которому придётся заплатить за продление суперлицензии более € 1 млн., итоговая стоимость — более € 1,2 млн. По сравнению с сезоном-2023 Ферстаппен заплатит на € 250 тыс. больше.