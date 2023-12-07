Тото Вольф признался, что не здоровается за руку с Хорнером

«Последний раз мы с Кристианом пожимали друг другу руки перед стартом гонки в Абу-Даби два года назад. Но я без проблем могу похвалить наших конкурентов. Я уважаю достижения Red Bull Racing.



Фотография с Хорнером в Абу-Даби в этом году? Я задержался по дороге из паддока, встретив Марка Матешица [сын основателя Red Bull Дитрих Матешиц - прим. AUTOSPORT.com.ru], его маму и ещё несколько моих хороших знакомых. Потом подошла Джерри Холливел [супруга Хорнера], мы весело поговорили – так и появилось это фото», – рассказал Вольф в интервью OE24.