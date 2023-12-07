Тото Вольф признался, что не здоровается за руку с Хорнером

Тото Вольф не здоровается за руку с Хорнером после Абу-Даби-2021
Глава команды Mercedes Тото Вольф признался, что после скандальной развязки сезона-2021 в Абу-Даби не здоровается за руку с Кристианом Хорнером. Так австриец ответил на вопрос о своих отношениях с коллегой из Red Bull Racing.
«Последний раз мы с Кристианом пожимали друг другу руки перед стартом гонки в Абу-Даби два года назад. Но я без проблем могу похвалить наших конкурентов. Я уважаю достижения Red Bull Racing.
Фотография с Хорнером в Абу-Даби в этом году? Я задержался по дороге из паддока, встретив Марка Матешица [сын основателя Red Bull Дитрих Матешиц - прим. AUTOSPORT.com.ru], его маму и ещё несколько моих хороших знакомых. Потом подошла Джерри Холливел [супруга Хорнера], мы весело поговорили – так и появилось это фото», – рассказал Вольф в интервью OE24.
В интервью на прошлой неделе Вольф назвал имбецилом бывшего гоночного директора Формулы 1 Майкла Маси, давшего рестарта на последнем круге гонки в Абу-Даби-2021.