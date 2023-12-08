Ферстаппен выделил квалификацию к Гран-при Монако

«Перед прохождением последнего поворота, после которого начинался третий сектор, я заметил, что судя по дельте еду быстро, но такого темпа будет недостаточно (для поула). Ощущения за рулем болида говорили о том же.



Так что да, я просто подумал – что нужно гнать на пределе. Я либо выиграю поул, либо окажусь в стене. В итоге я зацепил пару стет, «поцарапал» их, но сектор проехал просто отлично.



А еще, когда я уже припарковал болид и снял шлем, я заметил, что меня немного трясет. Обычно так бывает, когда пульс просто зашкаливает», – рассказал Ферстаппен.