Австралийский пилот: Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, будучи с похмелья

«Мы с Максом говорили на эту тему перед выходом на подиум. Поэтому я знал, что проиграл пилоту, который накануне вечером напился.



Но Ферстаппена можно было понять, ведь он выиграл чемпионат. Я на его месте поступил бы точно так же», – сказал Пиастри в подкасте Eff Won with DRS.