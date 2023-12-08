Австралийский пилот: Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, будучи с похмелья

Оскар Пиастри: Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, будучи с похмелья
Австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри рассказал, что Макс Ферстаппен выступал с похмелья в воскресной гонке в Катаре.
Голландский пилот Red Bull Racing вышел на старт основной гонки в Лосаиле уже в статусе чемпиона сезона-2023. Он завоевал титул в субботнем спринте, после чего, правда, заявил, что на праздновании ограничится минеральной водой.
«Мы с Максом говорили на эту тему перед выходом на подиум. Поэтому я знал, что проиграл пилоту, который накануне вечером напился.
Но Ферстаппена можно было понять, ведь он выиграл чемпионат. Я на его месте поступил бы точно так же», – сказал Пиастри в подкасте Eff Won with DRS.
В Катаре австралиец добился своего лучшего результата в дебютном сезоне, финишировав вторым.