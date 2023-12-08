Риккардо рассказал, сколько уступил Ферстаппену в ходе решающих тестов

«Было приятно снова почувствовать это давление, – вспомнил Риккардо в подкасте Beyond the Grid. – В первой сессии меня действительно развернуло дважды. Я не вылетел в гравий, ничего такого, но у меня в голове возникла мысль: «Чувак, что ты делаешь?». Но это было не удивительно, потому что я не садился за руль несколько месяцев.



Потом я начал получать удовольствие. Я проехал восемь или десять кругов, вернулся в боксы, мы поставили новые шины, поменяли уровень топлива. Я не собираюсь приукрашивать это. Первый круг на время был на несколько сотых секунды медленнее времени поула Макса. Я был очень взволнован и воспринимал это как квалификационный круг. Имейте в виду, 15 минутами ранее мне казалось, что голова вот-вот оторвется в первом повороте.



Но я просто почувствовал уверенность. Машина казалась мне такой знакомой… Я как бы просто знал, на что она способна. Не скажу, что это было просто или что я не приложил усилий, но я был очень уверен, что смогу это сделать. Пересекая черту, я посмотрел на время и подумал: «Не знаю, ожидал ли я, что проеду так быстро». Я знал, что этот день может стать отличным, но я не представлял, что проеду первый круг так. Это было сумасшествие, и я давно так не улыбался».