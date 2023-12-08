Даниэль Риккардо рассказал, сколько уступил Ферстаппену в ходе решающих тестов
Пилот AlphaTauri Даниэль Риккардо признался, что в ходе решающих тестов в Сильверстоуне он отстал от Макса Ферстаппена на несколько сотых секунды.
Сезон 2023 года австралиец начал в роли резервиста Red Bull Racing. Однако Ник де Врис не оправдал ожиданий младшего коллектива «Красных Быков», и после шинных тестов за рулём RB19 было объявлено, что Риккардо заменит голландца. В то время ходило много слухов о том, насколько быстр был австралиец, и в конце сезона он рассказал, какими были результаты на самом деле.
«Было приятно снова почувствовать это давление, – вспомнил Риккардо в подкасте Beyond the Grid. – В первой сессии меня действительно развернуло дважды. Я не вылетел в гравий, ничего такого, но у меня в голове возникла мысль: «Чувак, что ты делаешь?». Но это было не удивительно, потому что я не садился за руль несколько месяцев.
Потом я начал получать удовольствие. Я проехал восемь или десять кругов, вернулся в боксы, мы поставили новые шины, поменяли уровень топлива. Я не собираюсь приукрашивать это. Первый круг на время был на несколько сотых секунды медленнее времени поула Макса. Я был очень взволнован и воспринимал это как квалификационный круг. Имейте в виду, 15 минутами ранее мне казалось, что голова вот-вот оторвется в первом повороте.
Но я просто почувствовал уверенность. Машина казалась мне такой знакомой… Я как бы просто знал, на что она способна. Не скажу, что это было просто или что я не приложил усилий, но я был очень уверен, что смогу это сделать. Пересекая черту, я посмотрел на время и подумал: «Не знаю, ожидал ли я, что проеду так быстро». Я знал, что этот день может стать отличным, но я не представлял, что проеду первый круг так. Это было сумасшествие, и я давно так не улыбался».