Сьюзи Вольф сделала заявление о расследовании ФИА

«Когда я вчера увидела заявление ФИА, опубликованное вчера вечером моя реакция была следующей: “На этом всё?“. На протяжении двух дней в отношении меня публично, а также на закрытых встречах, звучали инсинуации, но никто из ФИА прямо не обращался ко мне.



В ходе неуспешных нападок, вы могли нанести сопутствующий ущерб кому-то другому в попытке дискредитировать лично меня, но я слишком усердно работала, чтобы моя репутация ставилась под вопрос в ненайденном пресс-релизе.



Как вид спорта, мы проделали большой путь. Я невероятно благодарна за единогласную поддержку команд Формулы-1. Я работала с огромным количеством талантливых женщин и мужчин в Формуле-1 и в ФИА, которые от всего сердца посвящали себя спорту.



Однако произошёл этот инцидент, в котором не было прозразчности и учёта. Я столкнулась с интернет-абьюзом по поводу моей работы и моей семьи. Я не позволю себе отмалчиваться, пока не найду того, кто запустил эту кампанию и ввёл СМИ в заблуждение. То, что произошло на этой неделе, просто не хорошо. Как спорт, мы должны требовать и получать лучшее», — написала Вольф в обращении в своих социальных сетях.