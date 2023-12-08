Президент ФИА получил сотрясение мозга

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем недавно получил сотрясение мозга после падения. Об этом сообщает журналист Формулы-1 Скотт Митчел в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, президенту ФИА оказали помощь в больнице и он сейчас находится на пути к окончательному выздоровлению. При этом Сулайем планирует присутствовать на гала-церемонии ФИА в роли человека, который будет вручать призы.