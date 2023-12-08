ФИА объявила лучший маневр года в автоспорте

ФИА объявила лучший манёвр года в автоспорте
Борьба между пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и мексиканцем Серхио Пересом («Ред Булл») на последнем круге Гран-при Бразилии была признана манёвром года на Гала-церемонии Международной автомобильной федерации (ФИА), которая проходит в столице Азербайджана Баку.
Напомним, что Алонсо обогнал Переса в одном из последних поворотов трассы в Сан-Паулу, а Серхио попытался отыграть позицию на старт-финишной прямой, но мексиканцу не хватило 0.053 сек. для того чтобы обогнать испанца.
Права на видео принадлежат FIA. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале FIA.
С 2019 года церемония награждения ФИА проводится в Европе — Париж, Женева и Болонья. Баку впервые выступил в качестве города-организатора мероприятия.
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