ФИА объявила лучший маневр года в автоспорте

Борьба между пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и мексиканцем Серхио Пересом («Ред Булл») на последнем круге Гран-при Бразилии была признана манёвром года на Гала-церемонии Международной автомобильной федерации (ФИА), которая проходит в столице Азербайджана Баку.

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Напомним, что Алонсо обогнал Переса в одном из последних поворотов трассы в Сан-Паулу, а Серхио попытался отыграть позицию на старт-финишной прямой, но мексиканцу не хватило 0.053 сек. для того чтобы обогнать испанца.

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