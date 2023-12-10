Хэмилтон отдал приз с церемонии ФИА незнакомцу

8 декабря в Баку состоялась ежегодная Гала-церемония Формулы-1, на которой пилотам и другим участникам «Королевских гонок» вручались различные награды. Британский пилот Льюис Хэмилтон, получивший одну из памятных статуэток, решил её не забирать и отдать незнакомому человеку по имени Нихад Несирли, о чём тот рассказал в своих социальных сетях.