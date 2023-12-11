Ферстаппен рассказал, какой видит "Формулу-1" через 10 лет

«Бензин, вероятно, исчезнет. Но наш спорт уже сейчас становится более экологичным и устойчивым. Одно можно сказать точно: Макс Ферстаппен больше не будет в нем участвовать!



Будет ли «Ред Булл» доминировать с собственными моторами? Трудный вопрос. Но над проектом работают сотни людей в Милтон-Кейнсе. Мы не хотим ошибиться в 2026-м и надеемся, что это будет ракета. Посмотрим», — приводит слова Ферстаппена Blick.