«Если бы Михаэль Шумахер не был в сознании, ему, вероятно, немедленно бы сделали искусственную вентиляцию лёгких и отправили прямым рейсом в Гренобль. Возможно, Шумахер мог бы приехать в Гренобль на три четверти часа раньше для лечения», — сказал Гидеон.