Хорнер дал совет Тото Вольфу, как улучшить результаты «Мерседеса»

«Это причиняет боль (нынешнее положение дел для «Мерседеса»), и люди начинают сомневаться. Кто-то опускает голову. Как лидер он должен мотивировать их, он должен воодушевить их. Быть на вершине и стремиться вернуться туда – два совершенно разных вызова», — сказал Хорнер в эфире Sky Sports F1 Podcast.