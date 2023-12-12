Экс-пилоту Култхарду позволили прокатиться на новом болиде Red Bull

В 2023 году команда Red Bull выиграла 21 из 22 этапов Формулы 1, став самым доминирующим коллективом в истории чемпионата мира. А самой успешной машиной в Формуле 1 оказался чемпионский болид Red Bull Racing RB19. За руль машины австрийская команда пустила экс-пилота Формулы 1 Дэвида Култхарда .

Судя по видеоролику, случилось это по ходу сезона-2023. Стороны обыграли ситуацию, когда Дэвид Култхард и глава Red Bull Кристиан Хорнер обменялись шутками после того, как стало известно, что австралиец Даниэль Риккардо сломал руку и не примет участие в Гран При Нидерландов. Шотландец предложил себя на замену травмированному пилоту, а руководитель австрийской команды отказал ему в этом, хотя и нашёл в таком предложении позитив.