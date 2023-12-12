Alpine рассказала, как улучшит болид в новом сезоне

«Мы всегда сталкивались с конфликтом между характеристиками двигателя и аэродинамикой. Чем больше мощности мы давали двигателю, тем хуже становилась аэродинамика. Мы рекуперируем меньше энергии, чем конкуренты, и поэтому производим меньше электроэнергии в момент работы гибридной системы. Мы можем улучшить программное обеспечение для управления энергопотреблением. Это не даст нам больше лошадиных сил, но улучшит ходовые качества болида. Но надо признать, что по ходу сезона конкуренты нас обогнали по аэродинамике», — заявил Бруно Фамен Auto Motor und Sport.