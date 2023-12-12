Alpine рассказала, как улучшит болид в новом сезоне
Вице-президент Alpine Motorsports Бруно Фамен, который с Гран При Нидерландов стал руководителем заводской команды Alpine в Формуле 1, рассказал о планах по повышению эффективности силового агрегата французской команды в 2024 году.
«Мы всегда сталкивались с конфликтом между характеристиками двигателя и аэродинамикой. Чем больше мощности мы давали двигателю, тем хуже становилась аэродинамика. Мы рекуперируем меньше энергии, чем конкуренты, и поэтому производим меньше электроэнергии в момент работы гибридной системы. Мы можем улучшить программное обеспечение для управления энергопотреблением. Это не даст нам больше лошадиных сил, но улучшит ходовые качества болида. Но надо признать, что по ходу сезона конкуренты нас обогнали по аэродинамике», — заявил Бруно Фамен Auto Motor und Sport.
Технический директор Alpine Мэтт Харман объяснил, что у команды слишком крупное шасси и у Alpine готово очередное обновление, но чтобы в полной мере воспользоваться его преимуществами, команде необходимо новое шасси. Alpine планирует решить эти проблемы с помощью нового шасси, трансмиссии и подвески в 2024 году.