"Ф-1" может ввести ограничения на работу сотрудников команд по ходу чемпионата

«Если принять во внимание, что предстоит провести зимние тесты, то в случае, если вы сотрудник команды, вам приходится много путешествовать. Это более полугода в поездках. Все люди, которые работают на базе, также должны взваливать это бремя на свои плечи. В условиях ограничения бюджета мы не можем позволить себе удвоить штат и чередовать его в гонках. Невозможно делать это и укладываться в бюджет. Чтобы попытаться хоть как-то сделать эту ситуацию более комфортной, Формула-1 начала внутренние дискуссии на эту тему.



Скажем, в сезоне из 24 гонок это будет означать, что ни одному человеку, кроме гонщиков, не будет разрешено участвовать во всех 24 этапах. Лимит может быть установлен на отметке 20 гонок. В таком случае команды будут должны найти альтернативные методы борьбы с нехваткой сотрудников. Мне это кажется интересным, а вознаграждены будут те, кто сумеет эффективно справиться с ситуацией», — сказал Эллисон на канале Performance People в YouTube.