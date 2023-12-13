Жак Вильнев раскрыл секрет доминирования Ферстаппена

«Red Bull не так уж и далеко впереди. Когда они завоёвывали все свои поулы, это была десятая, полдесятая секунды —очень близко! Так что это не доминирование. Это не те годы доминирования Mercedes-AMG, когда они были на секунду впереди всех, и всех это устраивало – проблем не было. Макс имеет огромное значение в этом успехе, потому что он занимается этим 24 часа в сутки. Он никогда не устаёт. Он покидает гоночную машину, но всё ещё думает о гонках. Это всё, что существует в его жизни.



На симуляторе, карте, да где угодно. Я не вижу, чтобы другие гонщики занимались тем же — может быть, Фернандо Алонсо немного, но все остальные заняты другими делами. Они покидают болид и делают кучу других вещей, не связанных с гонками. Если бы они все сосредоточились на гонках, как Макс, то, возможно, они были бы на уровне Ферстаппена.



Этот подход играет большое роль в разнице между ним и Серхио Пересом, а также остальными пилотами. На последнем этапе это было особенно заметно — первая тренировка последней гонки сезона, которая уже ничего не решает, но для Ферстаппена это не играет роли. Он на трассе и выкладывается на полную, обгоняет пилотов, которые мешают ему на пит-лейн. Это забавный момент, но он много говорит о Максе», — заявил Жак Вильнёв PlanetF1.