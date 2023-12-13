Жак Вильнев раскрыл секрет доминирования Ферстаппена

Жак Вильнёв раскрыл секрет доминирования Макса Ферстаппена
Чемпион Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв уверен, что у ряда пилотов чемпионата мира есть возможность выступать на уровне Макса Ферстаппена, если бы они демонстрировали такую же сосредоточенность на своей работе, как голландский гонщик Red Bull.
«Red Bull не так уж и далеко впереди. Когда они завоёвывали все свои поулы, это была десятая, полдесятая секунды —очень близко! Так что это не доминирование. Это не те годы доминирования Mercedes-AMG, когда они были на секунду впереди всех, и всех это устраивало – проблем не было. Макс имеет огромное значение в этом успехе, потому что он занимается этим 24 часа в сутки. Он никогда не устаёт. Он покидает гоночную машину, но всё ещё думает о гонках. Это всё, что существует в его жизни.
На симуляторе, карте, да где угодно. Я не вижу, чтобы другие гонщики занимались тем же — может быть, Фернандо Алонсо немного, но все остальные заняты другими делами. Они покидают болид и делают кучу других вещей, не связанных с гонками. Если бы они все сосредоточились на гонках, как Макс, то, возможно, они были бы на уровне Ферстаппена.
Этот подход играет большое роль в разнице между ним и Серхио Пересом, а также остальными пилотами. На последнем этапе это было особенно заметно — первая тренировка последней гонки сезона, которая уже ничего не решает, но для Ферстаппена это не играет роли. Он на трассе и выкладывается на полную, обгоняет пилотов, которые мешают ему на пит-лейн. Это забавный момент, но он много говорит о Максе», — заявил Жак Вильнёв PlanetF1.