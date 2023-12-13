Когда станут известны новые названия AlphaTauri и Sauber?

Две из десяти команд Формулы 1 – AlphaTauri и Alfa Romeo-Sauber – сменят названия в 2024 году. В ближайшие два дня должно стать известно, как эти коллективы будут именоваться.

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Аккаунт FormulaNerds в соцсетях нашел в регламенте FIA пункт, по которому федерация обязана не позднее 15 декабря представить заявочный лист на следующий год с названиями и составами команд, наименования моторов. Так что максимум послезавтра, в пятницу, станут известны новые названия команд из Фаэнцы и Хинвила.