Ральф Шумахер: «Ред Булл» нуждается в Хельмуте Марко, Ферстаппен не допустит его ухода

Бывший немецкий пилот Формулы-1 Ральф Шумахер выразил мнение, что, несмотря на все слухи, консультант «Ред Булл» Хельмут Марко нужен команде.

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«Ред Булл» по-прежнему нуждается в Марко, я не сомневаюсь в этом. Я также могу предположить, что Макс Ферстаппен не допустит ухода Марко. И он уже чётко об этом сказал. Пока Макс находится в команде, вряд ли что-то изменится.

При этом нужно учесть возраст Хельмута. В какой-то момент он сам начнёт задавать себе вопросы. На самом деле я удивлён, что он до сих пор такой активный. И это заслуживает только уважения, особенно учитывая то, как много он сделал для «Ред Булл».