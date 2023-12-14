«Ведёт себя иначе». Сайнс поделился первыми впечатлениями от машины 2024 года

Хотя SF-23 была хороша в квалификационном темпе, в гонках у Скудерии часто возникали проблемы с износом шин. Также пилоты страдали от нестабильности задней части машины и нескольких других проблем. Уже в ходе сезона 2023 года Ferrari объявила, что следующий автомобиль будет выглядеть совершенно иначе.

Отвечая на вопрос британского Аutosport о прогрессе, которого добилась его команда, Сайнс сказал: «Я думаю, нам придется подождать до начала тестов. Очень сложно отвечать на такие вопросы заранее.

В симуляторе машина, конечно, ведет себя по-другому. Но я думаю, пока мы не зальём в неё 100 литров топлива, невозможно узнать, как она на самом деле будет работать с шинами и как это повлияет на наш гоночный темп. Мы узнаем об этом только в Бахрейне, когда выведем её на трассу. А пока мы можем просто сосредоточиться на повышении эффективности в аэродинамической трубе и попытаться сделать машину лучше».