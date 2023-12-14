«Ведёт себя иначе». Сайнс поделился первыми впечатлениями от машины 2024 года

Пилот Ferrari Карлос Сайнс поделился первыми впечатлениями от машины 2024 года после испытаний на симуляторе.

«Ведёт себя иначе». Сайнс поделился первыми впечатлениями от машины 2024 года
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Хотя SF-23 была хороша в квалификационном темпе, в гонках у Скудерии часто возникали проблемы с износом шин. Также пилоты страдали от нестабильности задней части машины и нескольких других проблем. Уже в ходе сезона 2023 года Ferrari объявила, что следующий автомобиль будет выглядеть совершенно иначе.

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Отвечая на вопрос британского Аutosport о прогрессе, которого добилась его команда, Сайнс сказал: «Я думаю, нам придется подождать до начала тестов. Очень сложно отвечать на такие вопросы заранее.

В симуляторе машина, конечно, ведет себя по-другому. Но я думаю, пока мы не зальём в неё 100 литров топлива, невозможно узнать, как она на самом деле будет работать с шинами и как это повлияет на наш гоночный темп. Мы узнаем об этом только в Бахрейне, когда выведем её на трассу. А пока мы можем просто сосредоточиться на повышении эффективности в аэродинамической трубе и попытаться сделать машину лучше».

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