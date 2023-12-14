«Знаю этого персонажа»: Жан Тодт ответил на обвинения Мохаммеда бен Сулайема

Бывший глава Международной автомобильной федерации FIA Жан Тодт ответил на заявление действующего президента FIA Мохаммеда бен Сулайема, который заявил, что унаследовал существенный финансовый дефицит организации, объём которого только за последний год составил более 20 миллионов долларов.

«Когда я ушёл, в резерве FIA должно было быть более 250 миллионов евро. Я буду ясен. Каждый год баланс был в основном прибыльным, за исключением последних двух лет, отмеченных кризисом Covid-19, который мог уничтожить FIA. Когда я пришёл в 2009 году, в бюджете было едва 40 миллионов евро, хотя несколько лет назад FIA только что уступила коммерческие права Формуле 1 на сто лет.