Тото Вольф ответил, покинет ли он «Мерседес» в связи с тем, что команда не побеждает

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос о готовности покинуть команду в связи с тем, что Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон не могут регулярно побеждать в гонках, а также сказал, что не видит достойных сменщиков на его позицию.

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«Нет, я так не думаю, потому что считаю, что всё ещё могу внести свой вклад в команду, учитывая свои знания. Думаю, что мы держимся вместе, хотя иногда я очень эмоционален. В команде очень хорошо знают меня и понимают, что иногда в воскресенье бывают сложные моменты.