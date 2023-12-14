Вильнёв сравнил конкуренцию пилотов «Мерседеса» с ситуацией, ранее возникшей в «Ред Булл»

Канадский гонщик, чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв высказался о положении дел в команде «Мерседес», обратив внимание на соперничество Джорджа Расселла с более опытным напарником Льюисом Хэмилтоном. Вильнёв также провёл аналогию текущей ситуации в «Мерседесе» с ситуацией в «Ред Булл» в 2014 году, когда за команду выступали Даниэль Риккардо и Себастьян Феттель.

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«Это удивительно. Год назад он был новичком, придя из “Уильямса“, и всё, что от него требовалось — это переиграть Льюиса и не слишком сильно сосредотачиваться на победах, так что ему было гораздо легче. Льюису необходимо было реагировать на то, что он проиграл чемпионат годом ранее и внезапно оказался за рулём болида, на котором нельзя легко побеждать. Думаю, его немного задела победа Джорджа, и ему потребовалось время, чтобы отреагировать, что облегчило жизнь Джорджу. В этом году всё было немного иначе, потому что Льюис вернулся, понимая, что ему придётся работать так же, как в начале своей карьеры, и это немного изменило баланс.