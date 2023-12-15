Экс-менеджер Шумахера: у меня нет надежды вновь увидеться с Михаэлем
Вилли Вебер, бывший менеджер Михаэля Шумахера, выразил сожаления о том, что не навестил «Красного барона» после инцидента, из-за которого семикратный чемпион Формулы-1 впал в кому, и заявил, что спустя 10 лет уже не надеется встретиться с бывшим коллегой.
«Очень сожалею и виню себя, что не навестил Шумахера в больнице сразу после аварии, мне следовало это сделать. Я горевал как собака после этого инцидента, и происшествие сильно ударило по мне. В какой-то момент мне пришлось освободить себя от мыслей о Михаэле и продолжить дальше жить. Когда сейчас думаю о Михаэле, к сожалению, во мне нет надежды, что увижу его вновь. Нет никаких позитивных новостей спустя десять лет", — приводит слова Вебера GrandPX.news.
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