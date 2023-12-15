Экс-менеджер Шумахера: у меня нет надежды вновь увидеться с Михаэлем

«Очень сожалею и виню себя, что не навестил Шумахера в больнице сразу после аварии, мне следовало это сделать. Я горевал как собака после этого инцидента, и происшествие сильно ударило по мне. В какой-то момент мне пришлось освободить себя от мыслей о Михаэле и продолжить дальше жить. Когда сейчас думаю о Михаэле, к сожалению, во мне нет надежды, что увижу его вновь. Нет никаких позитивных новостей спустя десять лет", — приводит слова Вебера GrandPX.news.