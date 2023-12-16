Экс‑пилот «Формулы‑1» ван дер Гарде объявил о завершении карьеры гонщика

— Решение принято. Гонки, особенно в Америке, отнимают очень много времени. В Нидерландах я занят бизнесом, у меня есть жена и трое детей. Я замечаю, что мне не хочется ничего делать наполовину.

И да, возраст тоже сказываются. Замечаю, что начинаю становиться медленнее и менее резким. Удовольствие от гонок немного угасло, а в августе на скорости 200 км/час я врезался в стену. Тогда я подумал: «А что я вообще делаю?» В 2024 году сосредоточусь на семье, бизнесе и работе на ТВ, — цитирует ван дер Гарде De Telegraaf.