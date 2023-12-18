Хельмут Марко назвал срок, когда будет решаться его будущее в «Ред Булл»
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу своего будущего в австрийской команде. По словам Марко, этот момент будет обсуждаться на этой неделе (интервью Марко давал в конце прошлой недели).
«Буду ли продолжать столь же интенсивно выполнять свои консультативные обязанности? На следующей неделе будут переговоры по этому поводу», —приводит слова Марко oe24.at.
Отметим, что сейчас Хельмуту 80 лет. В сезоне Формулы-1 2023 года не раз сообщалось, что специалист может покинуть австрийский гоночный коллектив. При этом сам Марко говорил, что не знает, откуда берутся слухи такого рода.
Напомним, в прошлом сезоне «Ред Булл» стал обладателем Кубка конструкторов.
Чемпионат.com: главные новости