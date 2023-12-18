Марко назвал срок, когда будет решаться его будущее в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу своего будущего в австрийской команде. По словам Марко , этот момент будет обсуждаться на этой неделе (интервью Марко давал в конце прошлой недели).

«Буду ли продолжать столь же интенсивно выполнять свои консультативные обязанности? На следующей неделе будут переговоры по этому поводу», —приводит слова Марко oe24.at .

Отметим, что сейчас Хельмуту 80 лет. В сезоне Формулы-1 2023 года не раз сообщалось, что специалист может покинуть австрийский гоночный коллектив. При этом сам Марко говорил, что не знает, откуда берутся слухи такого рода.