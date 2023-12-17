В DS представили уникальный кроссовер для экс-напарника Даниила Квята

Компания DS Automobiles представила кроссовер DS 7 E-Tense 4×4 360, специально подготовленный для двукратного чемпиона Формулы-Е Жан-Эрика Верня. Отмечается, что это уже второй подобный проект от DS — ранее компания построила для Верня DS 4 E-Tense 225.

© DS AUTOMOBILES

Автомобиль стал результатом совместной работы DS Design Studio Paris и DS Performance. Помимо использования редких для этой модели цветов, персонализированный дизайн машины включает в себя значок в виде инициалов пилота — JEV, а также шильдик JEV25 на передней двери.

DS AUTOMOBILES

Сообщается, что машина оснащена 360-сильным гибридным двигателем, который разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 5,6 секунды. Также создатели отмечают, что запас хода электрических батарей машины — 57 километров.

DS AUTOMOBILES