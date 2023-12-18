Ферстаппен хочет стать руководителем гоночной команды

«Стать руководителем команды — это моя цель. Я хочу построить что-то большое и дать шанс молодым талантливым пилотам. Не доводить их до Формулы 1, а помочь прогрессировать в гонках, потому что не только в этой серии можно получать удовольствие и добиваться успехов. Я определённо был бы серьёзным боссом и хочу им стать. Возможно, это немного старомодно, потому что для меня вся суть заключается в скорости твоей команды, а не в популярности в соцсетях. Я просто хочу побеждать, потому что победы снимают все вопросы и прекращают все разговоры вокруг тебя, а это самое главное для меня», — заявил Макс Ферстаппен Blick.