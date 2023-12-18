Ферстаппен хочет стать руководителем гоночной команды

Макс Ферстаппен: Хочу стать серьёзным руководителем гоночной команды
Действующий трёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен пока не собирается заканчивать гоночную карьеру, но голландский пилот Red Bull уже заявил о желании переквалифицироваться в руководителя команды. Причём не в Формуле 1, а в гонках GT.
«Стать руководителем команды — это моя цель. Я хочу построить что-то большое и дать шанс молодым талантливым пилотам. Не доводить их до Формулы 1, а помочь прогрессировать в гонках, потому что не только в этой серии можно получать удовольствие и добиваться успехов. Я определённо был бы серьёзным боссом и хочу им стать. Возможно, это немного старомодно, потому что для меня вся суть заключается в скорости твоей команды, а не в популярности в соцсетях. Я просто хочу побеждать, потому что победы снимают все вопросы и прекращают все разговоры вокруг тебя, а это самое главное для меня», — заявил Макс Ферстаппен Blick.
Напомним, в 2023 году в немецкой гоночной серии DTM и чемпионате GT World Challenge Europe Sprint Cup представлена новейшая Ferrari 296 GT3, окрашенная в цвета Red Bull и команды трёхкратного чемпиона Формулы 1 Макса Ферстаппена — он стал спонсором молодого голландского пилота Тьерри Вермёлена. Кроме того, у Ферстаппена есть свой коллектив в виртуальных гонках, за который периодически выступает и сам Макс.