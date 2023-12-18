Букмекеры оценили вероятность чемпионства Хэмилтона в сезоне-2024

В преддверии сезона-2024 Формулы-1 стали появляться первые оценки вероятности победы тех или иных пилотов в чемпионате. Британский портал My Betting Edge провёл исследование котировок в букмекерских конторах и оценил в процентном соотношении вероятности чемпионства пилотов «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла.

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Согласно результатам посчётов, семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон с вероятностью 28% процентов станет чемпионом в восьмой раз. Вероятность чемпионства его напарника Расселла оценивается всего лишь в 7%.