ФИА намерена внедрить новую процедуру проверки команд Формулы-1

«Мы хотим добиться того, чтобы приходить на базы команд на коротком уведомлении. Не думаем, что будем врываться в двери, но обдумываем, какую процедуру необходимо установить. Хотим, чтобы мы могли просто позвонить и нас сразу встретили бы, чтобы мы осмотрели аэродинамическую трубу или что-то ещё.



Хотелось бы, чтобы ожидание составляло 10-15 минут, то есть очень быстро, и нам не приходилось бы ожидать час или больше. Мы расширяем команду инспекторов, ведь нам не хватало кадров. Сейчас у нас достаточно сотрудников, и мы навещаем команды каждые две-три недели», — сказал Томбасис в интервью Motorsport.