Оскар Пиастри: В 2024-м McLaren может рассчитывать на большее
В 2023 году в Формуле 1 дебютировал Оскар Пиастри и в свой первый сезон австралиец в составе McLaren завоевал несколько подиумов и даже выиграл спринтерскую гонку. Пилот уверен, что в 2024 году совместно с британской командой он сможет добиться ещё лучших результатов.
«Я думаю, мы уверены, что в следующем году мы будем бороться за большее или, по крайней мере, каждый этап у нас будет хорошим. Но точно так же я уверен, что и Mercedes-AMG, и Ferrari мыслят так же и рассчитывают на то же. Поэтому мы постараемся изо всех сил, определённо постараемся начать новый сезон немного лучше, чем в этом году. Что касается меня, я чувствую, что у меня за плечами гораздо больше опыта. И, надеюсь, я смогу использовать это в любой ситуации, в которой я окажусь.
Сейчас я знаю гораздо больше, чем в начале года. В Абу-Даби мой темп был действительно хорош с самого начала, просто было допущено много ошибок. В каком-то смысле я бы предпочёл, чтобы со старта сезона всё было именно так, чем завершать квалификацию с отставанием в несколько десятых секунды, а потом ломать голову над тем, как я собираюсь прорываться. В отличие от второй половины года, где если и было отставание, то чаще всего из-за ошибок, а не из-за отсутствия темпа. Поэтому я думаю, что в гонках нам ещё есть над чем поработать. Я чувствую, что медленно приближаюсь к цели. Но я доволен тем, что я на верном пути», — заявил Оскар Пиастри Autosport.