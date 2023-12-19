Оскар Пиастри: В 2024-м McLaren может рассчитывать на большее

В 2023 году в Формуле 1 дебютировал Оскар Пиастри и в свой первый сезон австралиец в составе McLaren завоевал несколько подиумов и даже выиграл спринтерскую гонку. Пилот уверен, что в 2024 году совместно с британской командой он сможет добиться ещё лучших результатов.

«Я думаю, мы уверены, что в следующем году мы будем бороться за большее или, по крайней мере, каждый этап у нас будет хорошим. Но точно так же я уверен, что и Mercedes-AMG, и Ferrari мыслят так же и рассчитывают на то же. Поэтому мы постараемся изо всех сил, определённо постараемся начать новый сезон немного лучше, чем в этом году. Что касается меня, я чувствую, что у меня за плечами гораздо больше опыта. И, надеюсь, я смогу использовать это в любой ситуации, в которой я окажусь.