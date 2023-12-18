Ферстаппен подарил Боттасу альбом со скульптурами с голыми ягодицами

Пилоты Формулы-1 по традиции по окончании сезона обменялись подарками, сыграв в новогоднюю игру «Тайный Санта», когда один человек из группы дарит подарок одному рандомному другому человеку из группы. Видео с церемонией вруения подарков было опубликовано на официальном сайте Формулы-1.

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Финскому пилоту «Альфа Ромео» Валттери Боттасу повезло получить подарок от трёхкратного чемпиона Формулы-1 в составе «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который подошёл к подарку оригинально и подарил Боттасу художественный альбом, в котором собраны картины и скульптуры с голыми ягодицами, где все изображения были заменены на фото Валттери.

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Напомним, что в ноябре 2023 года Боттас запустил кампанию по сбору средств для научных иследований в области рака простаты. Финский пилот снялся обнажённым для календаря, а в дальнейшем собирается направить средства в различные фонды.