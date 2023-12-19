Алонсо: в прошедшем сезоне имело место нечто мистическое

«В жизни и в карьере случаются моменты, когда у вас с болидом появляется особая связь. Это сложно объяснить, но ты становишься с болидом единым целым, начинаешь доверять ему, а потом делаешь то, что поначалу казалось невозможным: определённый обгон или прохождение поворота таким образом, который не казался логиным, когда в первый раз об этом задумывался.



У вас может начать получаться на регулярной основе совершать невероятные вещи с болидом — в каждой квалификации и в каждой гонке. Некоторые выступления в этом году напоминали 2012-й год, потому что в них было что-то мистиечское — получалось выполнять то, что по моему мнению противоречило законам физики. Вот что делает такие годы, как 2023-й более важными и особенными в моей жизни», — заявил Алонсо в интервью для официального сайта «Астон Мартин».