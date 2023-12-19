FIA введет четвертый регламент – он будет касаться экологических требований

«У нас есть три регламента: технический, спортивный и финансовый, а в 2026 году будет введен четвёртый. С помощью него мы сделаем первые шаги к цели по достижению углеродной нейтральности к 2030 году, – сказал британскому Autosport директор гоночных серий одноместных автомобилей FIA Николас Томбасис. – Очевидно, что мы не достигнем этого к 2026 году, но мы стремимся создать основу, на которой мы будем постепенно строить ограничения для команд.



Мы провели несколько первоначальных встреч с коллективами и продолжим вести переговоры между FIA, FOM и командами, чтобы разработать лучшую стратегию. Нам явно нужны эти правила, потому что мы больше не можем просить от команд добровольного соблюдения экологических требований. Эти ребята очень азартны, и если что-то ставит под угрозу их скорость, то они не будут жертвовать ею добровольно».