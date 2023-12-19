Отец Ферстаппена исключил, что его сын и Хэмилтон станут напарниками

«Может ли Макс провести всю свою карьеру в составе «Ред Булл»? Я думаю, таков план. Начать с «Ред Булл» и закончить с ними же. Это то, что нам нравится. Мы очень лояльные люди.



Они дали нам шанс, и мы будем с ними, пока у них хорошая машина и Хельмут рядом. Он всегда поддерживал нас и Макс показал, что он тоже поддерживает Хельмута, руководство «Ред Булл» и подобных им людей. Так что, скажем так, это было бы неплохо.



Как бы Макс отнёсся к тому, что его партнёром стал бы Льюис Хэмилтон? Я бы хотел взглянуть на это. Но я думаю, все знают, что на самом деле нет шансов, что мы это увидим. Некоторым людям было бы очень приятно наблюдать за этим. Но я думаю, что после событий 2021 года этого никогда не произойдёт», — приводит слова Ферстаппена-старшего PlanetF1.