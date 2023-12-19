ФИА введет экологический регламент в «Ф-1» в 2026 году

«У нас при свода правил: технический, спортивный и финансовый, и в 2026-м будет введен четвертый. Это первые шаги на пути решения средне- и долгосрочных целей по программе Net Zero к 2030 году.



Очевидно, мы не достигнем CO2-нейтральности к 2026-му, но намерены создать базу, на которой будем постепенно, с годами, выстраивать ограничения для команд. Мы провели первые встречи с командами и продолжим периодически организовывать встречи представителей ФИА, ФОМ и коллективов, чтобы выработать наилучшую стратегию.



Безусловно, нам нужен регламент, чтобы достичь этих целей. Мы не считаем, что сработают добровольные просьбы к командам сделать одно, другое или третье. Мы знаем, насколько конкурентоспособны эти ребята.



В данный момент мы обсуждаем, какими будут правила: будет ли это верхний предел по CO2 или ряд ограничений на определенную деятельность, на количество используемых материалов, на типы источников этих материалов, на количество людей, которые летают на гонки, и тому подобные вещи.



Хотя правила не обязательно понравятся заядлым энтузиастам автоспорта, которыми мы все являемся, это абсолютная необходимость для нашего спорта в будущем», – сказал Томбасис.