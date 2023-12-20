Глава «Феррари»: для Ф-1 важнее успешные американские пилоты, чем американские команды

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о возможном приходе в Формулу-1 американской команды «Андретти».

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«На бумаге у нас всегда есть место для 11-й команды, за исключением того, что вы не можете поехать в Монако или в Зандворт, но это уже совсем другая история. Но наверняка для 11-й команды найдётся место, если эта команда что-то привнесёт в Формулу-1.

Мы говорили о репортажах с домашних этапов команды, но, по-моему, это неправильный подход. Подход заключается в том, что Формула-1 успешна в той стране, где успешны гонщики. Вы видите сегодня, что одной из самых успешных стран в Формуле-1 являются Нидерланды, потому что у них есть Ферстаппен.

Это больше вопрос пилотов, чем команды и национальности команды. У нас есть «Хаас», американская команда. Если вы говорите об «Андретти», то они присоединятся к стартовой решётке по точно такой же схеме, как «Хаас».