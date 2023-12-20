Доменикали: ведём переговоры о продлении этапов в Италии, но нужна ли Ф-1 стране?

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал о переговорах о продлении контрактов на проведение итальянских этапов гоночной серии.

© Чемпионат.com

«Мы действительно ведём переговоры с Монцей и Имолой о продлении контрактов на проведение гонок. Я поддерживаю хороший контакт с автоспортивной федерацией Италии, но работы по модернизации, которые должны были начаться в Монце сразу после Гран-при, не стартовали даже сейчас, в декабре. Они должны начаться в ближайшем будущем.

Давление с моей стороны можно назвать конструктивным, так как внутренняя бюрократия не должна тормозить ход определённых проектов.

Мы должны идти в ногу со временем. В 2020 году этап в Имоле получил невероятную возможность – и организаторы отличной ей воспользовались, они были к этому готовы.