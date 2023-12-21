Глава «Макларена»: после 2025 года Ландо Норрис будет первым вариантом всех топ-команд

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун выразил мнение, что британский пилот команды Ландо Норрис будет интересен всем топовым коллективам, когда истечёт его действующий контракт.

Глава «Макларена»: после 2025 года Ландо Норрис будет первым вариантом всех топ-команд
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«Ландо Норрис? Это пилот, который интересен всем командам на пит-лейне. Сколько ещё будет выступать Льюис Хэмилтон? Какие планы у «Мерседеса»? Как долго ещё продержится Серхио Перес?

Конечно, я думаю что три другие топ-команды не имеют представления о составе пилотов после 2025 года. И, думаю, учитывая выступления Ландо, он будет первым вариантом в списке любой команды», – приводит слова Брауна The Race.

Контракт 24-летнего Ландо Норриса с «Маклареном» рассчитан до конца сезона-2025. Норрис провёл всю свою карьеру в Формуле-1 в составе британской команды.

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