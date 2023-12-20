Хюлькенберг ответил на вопрос по поводу возможного перехода в «Ауди»

«Только время покажет. Давайте посмотрим, как пройдёт следующий сезон. Будет ли у нас конкурентоспособная машина? Сейчас я не могу ответить с уверенностью. Вероятно, нам нужно немного по-другому позиционировать себя внутри, чтобы то же самое не повторилось», — приводит слова Хюлькенберга GrandPX.news со ссылкой на Auto Motor und Sport.