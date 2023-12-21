Перес раскритиковал расширение календаря Ф-1 и рассказал, к чему это приведет

«Увеличение числа гонок? Да, это тот вопрос, который мы собираемся обсудить, чтобы посмотреть, что можно сделать. Вероятно, сейчас уже слишком поздно что-то менять в расписании следующего сезона, но в следующем году нужно действительно попытаться добиться максимального эффекта.



Я никогда не видел людей настолько измотанными в последней гонке. Поэтому я думаю, что мы должны отнестись к этому очень серьёзно. Очевидно, что для спорта важно, чтобы пилоты и дальше могли демонстрировать столь долгие карьеры, которые мы видели.



Мы хотим, чтобы и у механиков тоже была очень долгая карьера. Так что, я думаю, это то, что мы должны обязательно учитывать», — приводит слова Переса Racingnews365.