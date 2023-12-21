Хэмилтон рассказал об эмоциональном истощении

«Нет, я не перегорел. И хотя я бы и предпочёл в какой-то момент не продолжать сезон, но думаю, что это из-за того, что к концу года я просто чувствовал эмоциональное истощение.



Последние этапы несомненно были сложными для всех команд, учитывая переезд из Лас-Вегаса в Абу-Даби. Я думаю, в следующем году всё должно быть организовано лучше.



Очевидно, что это был очень длинный сезон. Я думаю, что на самом деле, учитывая весь негатив, происходящий в мире, было просто довольно тяжело сохранять позитивный настрой в течение года», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.