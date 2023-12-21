Red Bull едва не остался без механиков на Гран При Мексики

«Этот год был для нас довольно тяжёлым с точки зрения болезней и свадеб, похорон, отсутствия людей на этапах. Поэтому мы понимали, что нужно иметь в резерве немало людей, которые смогут сделать работу, заменив кого-то выбывшего из строя. На Гран При Мексики до самого утра воскресенья мы никак не могли собрать полную команду механиков, потому что было очень много заболевших. В Мехико мы столкнулись с тем, что из-за желудочной инфекции многие механики выбыли из строя и только к дню гонки ситуацию удалось нормализовать. Думаю, у нас в команде было три разных человека, выполняющих разную по своему функционалу работу», — заявил спортивный директор Red Bull Джонатан Уитли сайту команды.