Red Bull едва не остался без механиков на Гран При Мексики
Логистика команд Формулы 1 отлажена до мелочей и в ней принимает участие ровно то количество сотрудников, которое необходимо коллективу на конкретном этапе. Но на Гран При Мексики чемпионская команда Red Bull столкнулась с непредвиденной ситуацией, когда ей не хватило механиков по причине внешних факторов, повлиять на которые было невозможно.
«Этот год был для нас довольно тяжёлым с точки зрения болезней и свадеб, похорон, отсутствия людей на этапах. Поэтому мы понимали, что нужно иметь в резерве немало людей, которые смогут сделать работу, заменив кого-то выбывшего из строя. На Гран При Мексики до самого утра воскресенья мы никак не могли собрать полную команду механиков, потому что было очень много заболевших. В Мехико мы столкнулись с тем, что из-за желудочной инфекции многие механики выбыли из строя и только к дню гонки ситуацию удалось нормализовать. Думаю, у нас в команде было три разных человека, выполняющих разную по своему функционалу работу», — заявил спортивный директор Red Bull Джонатан Уитли сайту команды.
Напомним, несмотря на эти проблемы коллектив выиграл Гран При Мексики, правда победа досталась голландцу Максу Ферстаппену, тогда как его мексиканский напарник Серхио Перес сошёл перед домашними трибунами.