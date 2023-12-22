Кристиан Хорнер вновь иронично отреагировал на слухи о разногласиях с Хельмутом Марко

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер вновь порассуждал о слухах про его конфликт с консультантом Хельмутом Марко.

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«Я не могу читать некоторые материалы без доли юмора. В наши дни удивительно, что можно бросить камешек в воду в Бразилии, и круги на воде превратятся в большие волны, когда достигнут Европы. Но я думаю, это также показывает, что поскольку мы досрочно выиграли оба чемпионата, говорить и писать журналистам особо не о чем, поэтому ситуацию очень легко запутать.

У нас с Хельмутом прекрасные отношения с 1996 года, когда я впервые встретил его. У нас очень прочные рабочие отношения, и с тех пор ничего не изменилось», — приводит слова Хорнера Racingnews365.