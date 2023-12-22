Ферстаппен поделился своим страхом в межсезонье

«Несмотря на межсезонье, я продолжаю много путешествовать. Например, сейчас я полечу в Бразилию на свадьбу своего шурина. Рождество мы будем отмечать там, чтобы не возвращаться в Европу. Сейчас в Бразилии лето, поэтому мы будем спасаться там от холода.



Но затем мы вернёмся к европейскому холоду, потому что я пять лет не катался на лыжах. Я надеюсь, в начале января мне не придётся звонить руководству команды и сообщать, что я сломал ногу. Я буду осторожен. В противном случае мне придётся вести машину по старинке, нажимая одной ногой на обе педали. Ну а потом, в январе, постепенно вернусь к тренировкам», – приводит слова Ферстаппена GPFans со ссылкой над подкаст Talking Bulls.