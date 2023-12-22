Ферстаппен раскритиковал расширение календаря "Ф-1"

«Я всегда говорил, что 24 гоночных уикенда – это слишком много. Дело не только в гонках – всё, что связано с гонками, усложняет задачу. Все маркетинговые мероприятия, дни на симуляторе и личные спонсорские обязательства. На самом деле у меня больше нет свободного времени», — приводит слова Ферстаппена RaceFans со ссылкой на Formule1.nl.