Бывший гонщик Ф-1 назвал своего фаворита среди пилотов «Феррари»

Непонятно, кто из них сильнее? У меня точно такое же чувство. Я не думаю, что в «Феррари» есть пилот номер один. Если говорить о чистой скорости, то, возможно, это Леклер. Но, на мой взгляд, оба их пилота очень хороши. Если спросить команду, то вряд ли там смогут назвать первого номера, потому что у них обоих есть сильные стороны. Сайнс тоже ими пользуется. Он вносит очень хороший вклад и является настоящим бойцом и умный парнем.