Sauber и Williams назвали даты презентаций машин Формулы 1 2024 года
В пятницу вечером сразу две команды Формулы 1, Williams и Sauber, анонсировали даты презентаций машин на сезон-2024. Интересно, что оба мероприятия пройдут в один день.
Команды, занявшие по итогам прошлого сезона седьмое и девятое место в Кубке конструкторов соответственно, покажут свои новинки в понедельник, 5 февраля.
Первой дату презентации на прошлой неделе объявила Ferrari. Скудерия проведет премьеру 13 февраля.
Подтвержденные даты презентаций машин Ф1 2024 года
5 февраля – Williams 5 февраля – Sauber 13 февраля – Ferrari