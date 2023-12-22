Sauber и Williams назвали даты презентаций машин Формулы 1 2024 года

В пятницу вечером сразу две команды Формулы 1, Williams и Sauber, анонсировали даты презентаций машин на сезон-2024. Интересно, что оба мероприятия пройдут в один день.

Sauber и Williams назвали даты презентаций машин Формулы 1 2024 года
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Команды, занявшие по итогам прошлого сезона седьмое и девятое место в Кубке конструкторов соответственно, покажут свои новинки в понедельник, 5 февраля.

Первой дату презентации на прошлой неделе объявила Ferrari. Скудерия проведет премьеру 13 февраля.

Подтвержденные даты презентаций машин Ф1 2024 года

5 февраля – Williams 5 февраля – Sauber 13 февраля – Ferrari

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