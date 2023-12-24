Представитель «Астон Мартин» назвал причины доминирования «Ред Булл»

«Все понимают, как тяжело победить «Ред Булл». Всё должно сложиться по-вашему, а они должны совершить ошибки. Оглядываясь назад, я не могу сказать, что кто-либо был достаточно близок к тому, чтобы оказать давление на «Ред Булл» и заставить их ошибиться. Это причина, почему они не допустили никаких ошибок. Такова действительность. В Монако мы оказались очень близко, ближе, чем когда-либо, однако у «Ред Булл» всё равно было преимущество.



У них было преимущество в квалификации, а если его не было, вступало в силу преимущество в износе шин. Итак, у них попросту не было слабых сторон, они невероятно хороши, если говорить о гоночном темпе. В конечном итоге, это и стало ключом к успеху. Они проигрывали в квалификации, но другим командам не хватало темпа в гонке», — приводит слова де ла Росы Racingnews365.