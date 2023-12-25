Льюис Хэмилтон рассказал о своей мечте перед уходом из Формулы 1 – и это не восьмой титул
Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон поделился своей мечтой, которую хочет исполнить до завершения карьеры в Больших Призах.
«Я стараюсь помочь возвращению Гран При Южной Африки в календарь Формулы 1. Это моя мечта. Я не завершу карьеру до тех пор, пока не выиграю эту гонку», – приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.
Возвращение Формулы 1 ЮАР было запланировано на 2024 год. Гонка в Кьялами должна была заменить в календаре бельгийский Спа-Франкоршам. Но возвращение этапа отложено на неопределенный срок из-за политических проблем.
Последний на данный момент Гран При ЮАР состоялся в 1993 году. Всего в Африке прошло 27 гонок Формулы 1.