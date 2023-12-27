Штайнер назвал пилота, которого хотел бы видеть чемпионом вместо Ферстаппена

«Я бы сказал, что кто-то бросит вызов «Ред Булл» и Максу Ферстаппену в следующем году. Мне кажется, у нас будет больше борьбы. Не знаю, кто именно это сделает, но надеюсь, что именно Шарль сменит Макса на посту чемпиона. Ведь это будет означать, что у «Феррари» хороший пакет, а, значит, и у нас тоже будет хороший пакет. Мы немного эгоистичны», — сказал Штайнер в интервью Sky Sports.