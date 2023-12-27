Штайнер назвал пилота Ф-1, которого он бы хотел видеть чемпионом вместе Ферстаппена

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил надежду, что бросить вызов «Ред Булл» в следующем сезоне Формулы-1 сможет «Феррари», клиентом которой является американская команда. По словам Штайнера, он ожидает, что гонщик «Скудерии» Шарль Леклер сможет навязать борьбу действующему чемпиону Максу Ферстаппену.

Штайнер назвал пилота, которого хотел бы видеть чемпионом вместо Ферстаппена
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«Я бы сказал, что кто-то бросит вызов «Ред Булл» и Максу Ферстаппену в следующем году. Мне кажется, у нас будет больше борьбы. Не знаю, кто именно это сделает, но надеюсь, что именно Шарль сменит Макса на посту чемпиона. Ведь это будет означать, что у «Феррари» хороший пакет, а, значит, и у нас тоже будет хороший пакет. Мы немного эгоистичны», — сказал Штайнер в интервью Sky Sports.

Ранее Гюнтер объяснил, почему с новыми молодыми пилотами «Хаас» мог бы быть успешнее, чем при Никите Мазепине.

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